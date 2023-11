Hablan las madres del primer bebé nacido en Europa que ha estado en el vientre de las dos progenitoras: "Ambas llevaron el embrión"

Ser madres era el deseo de Azahara y Estefanía, quienes decidieron recurrir a un método revolucionario para que las dos pudiera vivir el proceso de gestación de su hijo. Este jueves, Espejo Público ha podido hablar con las madres del primer bebé nacido en Europa que ha estado en el vientre de las dos progenitoras.

El método empleado, denominado INVOcell, consiste en introducir el óvulo de una de las madres junto con el esperma en una incubadora para, posteriormente, introducir la muestra en el cuello del útero de una de las madres. Después, el embrión pasa al útero de la otra madre, donde se aloja durante los nueve meses restantes.

"No sabíamos si hacerlo o no. Yo no sabía si podía tenerlo en mi vientre porque tengo hecha una reducción de estómago; así que, poder llevarlo durante cinco días en el cuello uterino ha sido increíble", ha destacado una de las madres del pequeño, que nació el pasado lunes.

Además, el matinal de Antena 3 ha podido hablar, también en directo, con el doctor que ha llevado a cabo el método de reproducción asistida, quien ha destacado que "lo novedoso, lo innovador, ha sido que ambas pudieran llevar el embrión y compartirlo".

Finalmente, Susanna Griso ha trasladado su enhorabuena a las dos madres y, además, ha apuntado que el pequeño, de quien las madres no han querido mostrar el rostro, era bastante grande, a lo que las mujeres han apuntado que había pesado más de tres kilos y estaba sano y fuerte.