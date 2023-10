La respuesta de la Fiscalía tailandesa a la defensa de Daniel Sancho: "La Justicia no tiene por qué traducir los documentos"

La Fiscalía de Tailandia ya ha presentado al juez el informe con el que acusan a Daniel Sancho de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y sustracción de documentos ajenos. Sin embargo, la vista ante la Corte se ha pospuesto hasta el próximo 13 de noviembre puesto que Sancho habría exigido la presencia de un traductor de tailandés a español que estuviera presente.

Este lunes, Vamos a ver ha mostrado, en exclusiva, cuáles son las alegaciones de la defensa española de Daniel Sancho para impugnar la investigación y, en consecuencia, cuál es la respuesta de las autoridades del país asiático, pues el matinal ha podido hablar con uno de los fiscales encargados de elaborar el informe de la acusación.

En primer lugar, la defensa alega que Daniel Sancho no estuvo acompañado por un abogado durante el proceso, a lo que la Fiscalía ha respondido que el español confesó, en dos ocasiones, de manera voluntaria y que en la reconstrucción de los hechos se le proporcionó un abogado. Además, en los siguientes interrogatorios, el joven contaba con Khun Anan, un abogado tailandés contratado por la familia.

En segundo lugar, la defensa asegura que no había traductores al español durante el proceso, a lo que la Fiscalía apunta que Daniel Sancho no lo exigió en ningún momento y que, además, se conformó con un traductor al inglés. Asimismo, se destaca que "Tailandia y su Justicia no están obligados a traducir sus documentos al idioma del reo", puesto que su idioma oficial es el tailandés. En caso de que la defensa quisiera una traducción de los informes, esta debería correr de su cuenta.

Además, la defensa de Sancho asegura que no hubo premeditación porque los materiales adquiridos por el español eran para cocinar. Un argumento que la Fiscalía ha desmontado recalcando que hay dos confesiones claras y directas de Sancho y, además, apuntan que hay un testigo que vio al español en el kayak, está captado por las cámaras y no fue a cocinar en ningún momento.

Finalmente, la defensa ha destacado que no existe una causa exacta de la muerte de Edwin Arrieta, pero la Fiscalía recalca que no hay magulladuras ni golpes en el cuerpo del cirujano, pero sí existe un desmembramiento que se llevó a cabo con los materiales comprados por Daniel Sancho.