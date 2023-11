Amadeo Llados, el 'influencer' viral por su desprecio a los que tienen menos que él: "Mi reloj vale más que toda la vida de los pobres"

Para muchos, el éxito en la vida se mide a través de sus cuentas bancarias donde, cuantos más ceros haya, más exitosos y felices son. Este es el caso de Amadeo Llados, un influencer que atesora más de 670.000 seguidores en Instagram y más de 5.000 en TikTok.

Este jueves, Espejo Público ha podido hablar con el influencer, quien ha destacado que gana más de 600.000 dólares al mes siendo coach y que todo su éxito se debe a su esfuerzo y trabajo. Además, Llados ha apuntado: "Si mi novia se pone gorda, la dejo. No lo puedo permitir".

Asimismo, el influencer ha destacado: "No me ofenden las palabras de la gente, pero entiendo que la gente se ofenda con lo que yo tengo. Tengo un BMW, dos Lamborgini, un Rolls Royce, una mansión... Los pobres son materialistas. El reloj que tengo vale más que toda la vida de los pobres".

"Yo no soy mejor que los pobres porque tenga más dinero; sino que tengo más dinero porque soy mejor que los pobres", ha agregado el polémico influencer durante su entrevista. Unas palabras que han escandalizado a Susanna Griso: "¡Qué horror, de verdad, qué horror! Lo peor es el mensaje de que si eres pobre es porque no has hecho lo suficiente y, por ello, yo te puedo menospreciar".

Además, la presentadora ha sentenciado: "Su escala de valores pasa por el dinero, por tener una mujer con melones y coches de todos los colores". Seguidamente, el matinal ha dado paso al experto en marketing digital José Noblejas, quien ha recalcado que, por haber hablado de Llados durante unos minutos en Espejo Público, el influencer había sumado otros 37.000 seguidores.

Finalmente, el experto ha destapado que Amadeo Llados fue piloto de motociclismo y, por tanto, gran parte de su fortuna puede venir de esa profesión y, además, ha lanzado una advertencia: "Dice que gana todo ese dinero al mes... Espero que Hacienda esté tomando nota".