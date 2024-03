Susanna Griso asegura que recibió una denuncia por parte de los antivacunas cuando instó a protegerse de la Covid-19

Este viernes, Espejo Público ha dedicado parte de su programa a las estafas y, concretamente, al caso de Francisco, un hombre que perdió su DNI y decidió no denunciar la desaparición.

Desde entonces, Francisco no ha parado de recibir comunicaciones judiciales de operaciones que él no ha realizado, pero que alguien está haciendo en su nombre: "En diciembre de 2022 yo perdí mi DNI, no lo denuncié, pero me hice un duplicado. En agosto de 2023 recibí una llamada de la Guardia Civil de Valladolid acusándome de blanqueo de capitales y estafa".

"Les dije que esto se debía a la pérdida del DNI. Yo creía que el caso se iba a quedar ahí, pero no. Empezaron a llegarme denuncias de otras provincias de España. He tenido tres detenciones, tres juicios y no paran de llegarme citaciones del juzgado. Intenté hacer un cambio de banco porque me lo aconsejaron y en ese banco me habían hecho una transferencia de 450.000 euros por parte de un ayuntamiento. Esto es un no parar y se hace insostenible", ha agregado Francisco.

Por su parte, desde el plató de Espejo Público, Susanna Griso ha comentado que ella ha recibido varias denuncias "por algo que se ha dicho en el programa": "Me llegan vía Antena 3 y es la propia casa la que me lo comunica, nunca me han llegado directamente a mi casa".

Asimismo, la periodista ha confesado que en solo una ocasión le llegó la comunicación a su domicilio: "Recibí una denuncia que no tuvo ningún tipo de recorrido. Insté con mucha pasión a que la gente se vacunase, eso molestó a los antivacunas y me denunciaron. Por suerte, al final no acabó en el juzgado.