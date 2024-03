En la misma semana en la que Zayra Gutiérrez ha tenido que abandonar Supervivientes por problemas de salud, una nueva concursante ha hecho saltar las alarmas en el programa de Telecinco después de que su estado de salud levantase sospechosas acerca de un posible embarazo.

Y es que Claudia Martínez, exparticipante en La isla de las tentaciones, se encuentra demasiado débil estos días. Tanto es así que Arancha del Sol, al percatarse del bajón de su compañera, no dudó en dar cuenta de la situación a Mario González, para que fuese al rescate de su novia, a quien la falta de comida en Playa Condena ha comenzado a pasarle factura.

"¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba Mario a Claudia. Por su parte, ella se sinceraba con él, tumbada sobre la esterilla. "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar", aseguraba Claudia, quien, tan pronto prounció esas palabras rompió a llorar.

A los pocos minutos, Carmen Borrego y Aurah Ruiz le ofrecieron algo de comer, dispuestas a levantar sus ánimos. Entonces, al ver los trozos de cocos, en el rostro de la joven se dibujó un llamativo gesto de rechazo que pilló a sus compañeros por sorpresa. "Estás en los huesos", le comentaba la hermana de Terelu Campos, quien, al ver su reacción, no dudó en lanzarle una pregunta: "¿No estarás preñada, no?".

En este punto, el silencio repentino de Claudia no hizo más que avivar las sospechas entre el resto de sus compañeros. "¡Ah, qué guay!", comentaba Aurah, a lo que Claudia, con una media sonrisa, dejaba entrever que le haría ilusión que fuera cierto: "¿Te imaginas?".

De esta forma, todas las miradas se dirigieron a su pareja, quien no daba crédito al asunto. "¿Qué has hecho, Mario?", le preguntaba entonces la hija de la fallecida María Teresa Campos. "Yo nada, como no haya sido el espíritu Santo...", contestaba el joven, poniendo la nota de humor al asunto.

Desde el plató de Supervivientes, Makoke no ha descartado la posibilidad, teniendo en cuenta que ambos han dormido juntos en Honduras. Otros colaboradores, como Marta Peñate, pidieron incluso que se le llevase a un test de embarazo. Y es que para algunos exconcursantes del reality no es habitual que alguien rechace la comida. "En mi edición jamás he escuchado que alguien sienta asco por la comida, porque ahí nos morimos de hambre. Yo esto nunca lo había visto", comentó Suso.