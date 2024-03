Juan del Val sale en defensa de Victoria Federica por un bulo tras su fichaje en 'El Desafío': "Esta información es falsa y dañina"

Aunque la cuarta temporada de El Desafío sigue en emisión, Antena 3 ya ha puesto en marcha su quinta edición, que contará con un elenco de lo más variado, entre los que se incluyen famosos como Genoveva Casanova, Feliciano López y Lola Lolita, entre otros.

Sin embargo, uno de los concursantes del programa presentado por Roberto Leal que más expectación ha generado en los últimos días ha sido Victoria Federica, pues, en su caso, se trata de su primera aventura televisiva. Y es que, tal y como apuntaban algunos medios, la sobrina de Felipe VI habría sido víctima de su inexperiencia durante las grabaciones.

Tanto sería así que hasta los directivos estarían desencantados con su fichaje, debido a que, supuestamente, "no se adapta y no sabe hablar". Este domingo, sin embargo, Juan del Val ha salido en defensa de la nieta del rey emérito en el espacio de La Roca, en LaSexta.

Como también integrante del jurado de El Desafío, el marido de Nuria Roca ha asegurado que, en realidad, se trata de un bulo. "A pesar del bigote, me pongo serio", ha comenzado diciendo el escritor, quien apareció con un sorprendente cambio de look. "Esta información es falsa y dañina. Es hacer daño por hacerlo. No es verdad que no se adapte y no es verdad que no sepa hablar. Os lo prometo", ha añadido.

Asimismo, Del Val ha definido a la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena como "un encanto", si bien reconoce que su primer trabajo en televisión le ha podido suponer un reto. "Evidentemente, es tímida y no está acostumbrada a las cámaras, pero es una niña que es un encanto y os aseguro que no hay ningún problema con Victoria. Si no fuera así, juro que no lo diría", ha zanjado en el plató del programa de La Sexta.