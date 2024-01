Sonsoles Ónega pide al director de 'Y ahora Sonsoles' que no corte la emisión si muere en directo: "Sería una muerte muy épica"

El pasado 25 de enero la presentadora de Y ahora Sonsoles vivió un programa con muchos sobresaltos que la llevaron a hacer una inesperada petición al director del programa de Antena 3. Sonsoles Ónega pidió a Javier Silvestre que en caso de morir en directo no corte la emisión.

Durante la sección de Boticaria García, la presentadora de televisión se llevó un gran susto al explotar un globo. Unos minutos más tarde, mientras hablaban del hijo de María Jiménez en la sección de corazón, Sonsoles Ónega interrumpió el directo porque casi se cae.

"Uy, que casi vuelco. Madre mía...", expresó la presentadora del programa. Ante este comentario, Tamara Gorro no pudo evitar responder. "Por favor. Ya empezamos... Ha llegado la hora, ya ha llegado la hora y vamos...", expresó la colaboradora de Y ahora Sonsoles, algo que malinterpretó Ónega.

"No digas que me ha llegado la hora. ¿Qué quieres decir?", preguntó a Gorro, al interpretar que se estaba refiriendo a que había llegado la hora de su muerte. "Que ha llegado la hora, no que ha llegado tu hora", aclaró la colaboradora.

"A ver si me voy a morir aquí en directo. Pues sería una muerte muy épica, muy recordada", expresó con la naturalidad que la caracteriza la presentadora.

Sonsoles Ónega continuó dirigiéndose al director del programa, Javier Silvestre: "No corten, Javi no cortes. Si me da un arrechucho en directo, Javi no cortas". "Si me muero en directo tú sigue y mañana hacéis un datazo y eso que os lleváis", añadió con humor la periodista.