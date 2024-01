La pulla de Sonsoles Ónega a 'TardeAR' desde 'Y ahora Sonsoles': "Yo quiero que venga la publicidad, a pesar de lo que dicen por ahí"

Las pullas entre los programas Y ahora Sonsoles y TardeAR continúan. Mientras el espacio de Telecinco utiliza las críticas del sobrino de Ana Rosa Quintana para lanzar indirectas a la competencia, este jueves fue el turno de Sonsoles Ónega.

Uno de los aspectos que la veterana periodista ha echado en cara al magacín de Antena 3 es que este no tenga pausas publicitarias, mientras que TardeAR cuenta con varias que, según defienden en el espacio de Telecinco, podrían influir en la audiencia.

No obstante, en la última emisión de Y ahora Sonsoles, la ganadora del premio Planeta expresó estar en contra de no contar con parones en el programa en directo.

"Como hago dos horas, ya saben ustedes, sin publicidad, qué le vamos a hacer, no puedo beber mucha agua porque si no, no puedo ir al baño", lanzó Sonsoles en un momento de la emisión.

Sobre ello, la presentadora del magacín de Antena 3 dejó claro que no se trataba de su decisión: "Por eso yo quiero que venga la publicidad, a pesar de lo que dicen por ahí".

Sonsoles Ónega envía un mensaje a sus directivos en #YAS11Ene y a aquellos que no lideran ni siquiera una tarde con Ana Rosa al frente: "Quiero publicidad para poder hacer pipí, para que vean". 💥😂 pic.twitter.com/zRB9M9N0OL — Joel (@joelxsempre) January 11, 2024

"Quiero que venga la publicidad para poder hacer pipí", aseguró Sonsoles desde el humor. Durante su sugerencia, Valeria Vegas demostró que hacía referencia a la competencia, pues le comentó a la presentadora: "Bueno, empiezas una hora más tarde".