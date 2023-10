La pulla de Ana Rosa Quintana a la competencia: "Con publicidad compites peor porque otros no tienen"

TardeAR cuenta con varios bloques publicitarios, como es habitual en los programas de Telecinco. No obstante, antes de uno de ellos, Ana Rosa Quintana ha lanzado una pulla a la competencia que no cuenta con publicidad o, al menos, no con tanta.

Ha sido cuando finalizaba la entrevista a Federico Jiménez Losantos. "Tenemos que hacer una pausa. Gracias a Dios, tenemos publicidad", ha indicado la presentadora.

Por esta misma línea, Ana Rosa ha lanzado: "Es verdad que compites peor porque otros no tienen, pero los que tenemos estamos muy contentos de que nuestra empresa prospere y nos paguen los sueldos a todos".

Las palabras de la presentadora podrían ir directamente dirigidas a su principal competidor, Y ahora Sonsoles, pues el programa de Antena 3 no cuenta apenas con pausas publicitarias y supera al espacio de Ana Rosa Quintana en audiencias.