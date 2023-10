Cayetano Martínez de Irujo sentencia a sus hermanos: "Lo que quiero es olvidarles ya"

Los hermanos Martínez de Irujo están más que distanciados desde hace tiempo y Cayetano Martínez de Irujo ha sentenciado la relación con sus parientes: "Yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia!".

"Cada uno tiene su conciencia, yo me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. Creo que en la vida hay que estar unidos, quererse y apoyarse mutuamente", ha dicho aludiendo a su familia en el programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR.

En las últimas semanas, su hermana Eugenia le reprochaba que "se aprovecha de que los demás no hablamos", a lo que el duque de Arjona ha replicado que "no me coge el teléfono. El tema es inaudito. Nadie con sentido común lo entiende".

Los problemas con sus hermanos no se limitan a la falta de comunicación, sino a la sociedad que comparten los tres y en la que el jinete ha querido hacer distintos movimientos.

"Es incompresible que me pidan tres veces el mismo importe por la sociedad. Y encima me bloquean la sacada de los créditos. Es que es una cosa insólita. Es que es de enfermos", ha recalcado refiriéndose al crédito que ha querido pedir para mejorar una de las fincas.

"Esto es siempre el fastidiar por fastidiar. Nada más. Tan triste y tan lamentable como eso. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo que sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido", ha indicado en TardeAR.