El entorno de la familia De Alba: "Cayetano Martínez de Irujo no se está portando bien y no está siendo agradecido"

El distanciamiento y la tensión lleva años instaurado en la Casa de Alba, pues no son pocas las veces que Cayetano Martínez de Irujo ha lanzado mensajes públicamente hacia sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos "están desbordados" con esta situación, tal y como asegura su entorno.

Una misa en Sevilla en homenaje a la duquesa de Alba fue donde el duque de Arjona habló sobre su familia, pues dijo que se llevó una decepción al ver que sus hermanos no asistieron, como dijeron antes.

"Cada uno tiene su conciencia, yo me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. Creo que en la vida hay que estar unidos, quererse y apoyarse mutuamente", declaró. Algo a lo que Eugenia Martínez de Irujo contestó: "No me hacen falta para recordar a mi madre, que la llevo en el corazón".

Recientemente, el aristócrata concedió una entrevista en TardeAR en la que dijo que su hermana ya no tiene relación con él porque ahora "ella es feliz" con su familia, "ha prescindido de él y se ha unido al resto de hermanos".

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo respondió, bastante molesta: "Se aprovecha de que los demás no hablamos". Esta respuesta dejó aún más patente el distanciamiento entre hermanos.

Y es que parece que la duquesa de Montoro no sería la única que está cansada de esta situación, también sus hermanos Carlos, Alfonso, Jacobo y Fernando José.

"Esto ya ha sido la gota que colma el vaso. Están desbordados", asegura a Semana una persona cercana a la familia. "Creen que no se está portando bien con ellos y que no está siendo agradecido".

"Lo último que dijo Cayetano Martínez de Irujo en especial a Eugenia le ha cabreado mucho. Eso de que ya no le necesita y que lo que está es feliz con su hija y su marido... No cree que sea justo", añaden estas fuentes.

La mala relación de los Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart parece provenir del libro De Cayetana a Cayetano, biografía de la duquesa de Alba que escribió el duque de Arjona en 2019 y que no gustaron nada a sus hermanos.

Según dijo, esta obra le sirvió para "librarse de su pasado y contarlo abiertamente", pero no fue entendida ni bien recibida por algunos. Sin embargo, él consideró sus hermanos ni siquiera se leyeron el libro: "¡Qué va! No la ha leído ninguno, se han movido por lo que les han contado".