Eugenia Martínez de Irujo responde a la pulla de su hermano Cayetano: "No me hacen falta misas para recordar a  mi madre"

El pasado 20 de noviembre, Cayetano Martínez de Irujo organizó una misa de homenaje a la duquesa de Alba por el octavo aniversario de su muerte. Sin embargo, hasta allí tan solo se desplazó él, puesto que sus hermanos no hicieron acto de presencia, por lo que después tuvo tiempo para reprocharles su ausencia.

"Esperaba que viniesen Fernando y Carlos. Fernando me llamó esta mañana diciéndome que estaba con gripe. Carlos pensaba que iba a venir y no ha venido", afirmó el conde de Salvatierra.

Ahora ha sido Eugenia Martínez de Irujo, quien se ausentó mientras estaba en Las Vegas celebrando de nuevo su boda con Narcís Rebollo, la que se ha pronunciado sobre estas palabras de su hermano.

"Yo solo fui a la misa funeral del año que murió y al año siguiente. Desde el primer momento dije que a partir de ahí no voy a ir a ninguna misa porque no me hacen falta para recordar a mi madre, que la llevo en el corazón", ha asegurado la hija de la duquesa de Alba.

Además, también se mostró muy convencida de lo que hizo: "Lo mejor que le pude dedicar fue el día tan feliz que pasé volviéndome a casar y lo feliz que estoy y creo que eso es mucho más importante que 20.000 misas".