Cayetano Martínez de Irujo ha visitado TardeAR, donde ha hablado con Ana Rosa Quintana de su infancia con su madre, la Duquesa de Alba, y su actual relación con sus hermanos.

"A nosotros nos daban una vida prusiana con todo organizado. A la hora de comer me habría encantado comer en el colegio, pero no, porque teníamos que ir a jugar al tenis o montar a caballo, y por la tarde natación, guitarra, francés...", ha detallado en el espacio de Telecinco.

Sobre el tiempo que pasaba con su madre, el invitado ha explicado que el nacimiento de su hermana Eugenia hizo que no se vieran mucho: "He tenido una carencia de familia y de madre". "Yo se lo dije a mi madre con treintaitantos y no lo entendía, pero ella fue más Duquesa de Alba antes que madre, menos con Eugenia, que la tenía todo el rato con ella".

La relación de Cayetano con su madre cambió cuando llegó a ser deportista olímpico en Barcelona, pero él decidió ir a terapia para tratar sus traumas de la infancia y la adolescencia, tanto familiares como sociales.

El hijo de la Duquesa de Alba ha hablado entonces de la "envidia" de sus hermanos: "Luego fui el valorado y reconocido por ella, pero lo he pasado muy mal por tener el rechazo".