El cómico Juan Dávila, famosos por sus shows con el público como hilo conductor, es también colaborador del magacín de Antena 3 Y ahora Sonsoles. Y este martes ha aprovechado para hacer públicos sus problemas con suplantaciones de identidad.

El programa presentado por Sonsoles Ónega ha tratado cómo los estafadores utilizan rostros de famosos para captar a víctimas, y el humorista ha explicado que a él le ha ocurrido.

El ex policía nacional ha contado que le están suplantando por dos vías: "Una es a través de un mensaje por el que dicen que has sido ganador de dos entradas, que te metas en un link y que el coste que tiene enviarte las entradas es dos euros, y metes tu tarjeta".

"En ese está cayendo mucha gente. Me copian mi perfil con mi cara y mandan el mensaje como si fuera yo", ha detallado Juan Dávila. Por otro lado, el colaborador ha explicado que la otra vía es a través de aplicaciones para ligar.

"Me han mandado mujeres conversaciones. Ellas han empezado a chatear con personas que tienen mi cara en Tinder, en Badoo y en sitios de estos", ha relatado el cómico. "Con frases [en las conversaciones] como que si quedamos le voy a comer el conejo", ha detallado el cómico, ruborizando a la presentadora y a sus compañeros.

"Con frases subidas de tono de ese estilo", ha rectificado Dávila. Sonsoles ha aprovechado para bromear: "No te representan porque tú serías más 'vulgarote'".

"Saben que no tienen que ver conmigo y la gente me lo dice, y me contactan por otra red social para ver si soy yo", ha explicado el humorista. En cuanto a por qué caen personas en esto, Dávila ha señalado: "Es la necesidad de que te hagan caso".