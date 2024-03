Y ahora Sonsoles ha llevado a su plató este jueves tanto a una mujer con un hijo trans de 23 años, que está pasando por un proceso de hormonación y, a su vez, a Francisca Javier, exmilitar y ex guardia civil que ha hecho uso de la 'Ley trans', pero no ha cambiado nada, excepto su género legal al de mujer.

El programa de Antena 3 ha compartido los dos testimonios y, además, el de la mujer de Francisca Javier, contando cómo recibió la noticia de que su entonces marido quería cambiar de género. La cónyuge ha explicado que, cuando el psiquiatra le propuso al afectado la hormonación con sus respectivos efectos secundarios, ella "le echó para atrás".

En ese momento, Valeria Vegas se ha metido en la conversación. "¿Por qué los habéis traído? ¿Vais a traer a los 37? Porque son todos copias. Lo que usted va a decir es lo mismo que el de ayer y anteayer, y están diciendo cosas incorrectas", ha lanzado la colaboradora directamente al equipo del magacín, haciendo referencia a los casos sospechosos de funcionarios que han hecho uso de la 'Ley Trans' en Ceuta.

Valeria Vegas ha defendido que, desde que salió esta ley, "ha habido muchos intereses para tumbarla, bien por quién la hizo, Irene Montero, o bien porque beneficia a un colectivo oprimido". "A un colectivo se le da unos derechos y eso molesta. Se conocen la ley de 'pe' a 'pa'", ha lanzado.

"Yo no sé cómo el Ministerio de Defensa no está actuando todavía. Es una vergüenza para las personas trans y para las fuerzas del estado, que me parece un pitorreo...", ha expresado, muy cabreada, la colaboradora.

Los presuntos propósitos de Francisca Javier

Y ahora Sonsoles ha acabado destapando varios motivos por los que Francisca Javier habría usado fraudulentamente la 'Ley Trans': como igualar la custodia de su hijo con su exmujer.

Por su parte, Valeria Vegas ha intentado encontrar otros fallos en el testimonio de la persona que dice ser transgénero, como preguntarle el tipo de disforia que siente. "Soy poco amiga de las polémicas, pero hay gente que las usa para venir a la tele. En este programa cuesta mucho que venga la gente, y con ellos parece que regalamos la merienda", ha dicho, muy enfadada.

Por su parte, la madre de un joven trans de 23 años se ha sentido muy "indignada" con la situación que ha expuesto el funcionario que se habría beneficiado de la 'Ley Trans'.

"Los medios de comunicación tienen una obligación: no traer gentuza", ha lanzado Valeria cuando Francisca Javier ha explicado que es juzgado como las lesbianas "que no se depilan". "Igual que hay 148.000 mujeres que denunciaron que habían sido maltratadas y no es verdad", ha comparado Francisca.

Su comentario ha llevado al límite a Sonsoles Ónega: "Hasta ahí podíamos llegar. Eso sí que no". "Está politizado", ha insistido Valeria Vegas. "No me he arrepentido nunca de traer a nadie, a usted sí", le ha señalado la presentadora a Francisca Javier y, acto seguido, ha pedido que se le cortara el micrófono.

"Esta madre, que viene al programa para escucharles a ustedes, desde el dolor", le ha seguido contestando, muy indignada, haciendo referencia a la otra mujer. Por su parte, la madre de la persona trans ha señalado: "Personas como ustedes vienen a reírse".