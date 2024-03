Francisco Javier lleva varias semanas hablando de su identidad de género por los platos de televisión, desde Y ahora Sonsoles a TardeAR, pasando por Fiesta, donde tuvo un enfrentamiento con Amor Romeira. Sin embargo, no es ahora cuando apareció por primera vez en televisión, pues hace un año estuvo en First Dates.

Militar de profesión, saltó a los medios proclamando que se sentía mujer y, aunque no se iba a cambiar el nombre ni a someter a ninguna operación, inició los trámites para cambiar legalmente su género. Además, proclamó que su hija fue la primera que la llamó "mamá", pero denunció que en el cuartel en el que lleva 20 años la discriminan y no dejan que utilice el vestuario de mujeres.

Su testimonio ha generado mucha controversia y, por ello, su caso no ha hecho más que tratarse en los distintos programas de televisión. Pero fue First Dates, el dating show de Cuatro, el que recibió a Francisco hace un año para que intentara encontrar el amor.

Por aquel entonces aún no había hecho su cambio legal de género y se presentaba como un militar apasionado por la estética y los tratamientos faciales.

Francisco se atrevió a usar un "rasca del amor", la tarjeta que les proponía hacer confesiones inesperadas, como las cosas que les daban más morbo. "A mí el pelo largo me encanta y con tacones. Soy fetiche de los tacones, me encantan, eso no está pagado", confesó la militar, que se hacía llamar Chico -como diminutivo de Francisco-. Aun así, en realidad se refería a ponérselos, pues aseguró que descubrió ese fetiche cuando encontró su número.

La cita fue muy bien, ambas conectaron y decidieron tener un segundo encuentro, pues su cita confesó que se había reído mucho con Francisco y le parecía "muy buen chaval". Pero se desconoce hasta dónde llegó ese match actualmente.