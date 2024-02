Amor Romeira llora en la entrevista de la militar trans Francisco en 'Fiesta': "¿Entiendes que las mujeres te acusen de fraude de ley?"

Francisco Javier, una mujer soldado de 42 años de Sevilla, acudió este domingo a Fiesta, donde contó que ha modificado su género en el registro civil -antes tenía género masculino y ahora femenino-, pero no ha querido cambiar su nombre. "Yo soy una mujer me llame como me llame", señaló durante su entrevista con Emma García.

Un testimonio que provocó que Amor Romeira, colaboradora del programa que estaba en plató, se rompiese al hablar con ella. "Mi pregunta es si tú entiendes que tanto las mujeres como las mujeres trans te acusen de fraude de ley", le preguntó ella.

"Yo me pongo en tu lugar, de verdad que lo hago, pero yo lo que quiero hacer entender a la gente es que con esto una vez más se pone en el punto de mira a las mujeres trans y se vuelve a sacar a debate que la ley tiene vacíos legales cuando para mí no los tiene, se juzga a las mujeres trans de nuevo", argumentó la tertuliana canaria.

Francisco Javier intentó explicarle a Amor que, en su opinión, su caso no debería ser un motivo para perseguir a las mujeres trans, un colectivo del que ella siente que forma parte: "No me importa lo que digáis sobre mí, porque no me conocéis, sois personas que no se ponen en mi lugar. Si tú, Amor, y yo cerramos los ojos, sentimos que somos lo mismo, somos las dos mujeres trans. Lo difícil no es cambiarse el nombre o el aspecto, a mí no me molesta ni mi nombre ni mi físico", argumentó la invitada.

Amor no estaba en absoluto de acuerdo con Francisco, de quien se alegra que se sienta feliz consigo mismo, porque así ella también lo es. Sin embargo, dejó clara su postura: "En este país, si naces con vagina, no te puedes registrar con nombre de hombre, como es Francisco, ahí estás creando un estigma para las mujeres trans".