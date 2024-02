La reunión secreta de María del Monte con la familia cercana de Antonio Tejado

La familia más cercana de Antonio Tejado, se habrían reunido con María del Monte hace solo una semana, según ha contado Terelu Campos en D Corazón.

En el programa de La 1 de TVE, la colaboradora ha relatado lo siguiente: "Me aseguran, yo tengo dudas, pero me lo aseguran, que hace unas semanas, su madre María José, su hermano Chema y María del Monte habrían estado reunidos hace solo una semana. También me dicen que los componentes de la banda, decían que eran de origen portugués y me dicen que no, que son la mayoría sevillanos…", ha detallado la periodista.

Además, Terelu ha arrojado más detalles de cómo es el día a día de Tejado en la cárcel, donde se encuentra acusado de idear presuntamente el robo a la casa de su tía, María del Monte. "Sabemos que se ha apuntado a un curso de marquetería. Han podido verlo su madre, su hermano y Samara (su pareja) en una visita de 45 minutos. Fue a misa, el cura le regaló un rosario. Tiene 30 euros para llamadas de teléfono de dos minutos al mes, estas sacadas de una lista de diez personas donde evidentemente no está su tía María del Monte", ha indicado Terelu.

Paralelamente a estas informaciones, han salido otras que apuntan a que Tejado ha sido nuevamente acusado de un robo un tanto surrealista.

Socialité ha dado una exclusiva sobre el televisivo que tiene que ver con otro robo, en este caso que se habría producido en casa de uno de sus amigos.

"Me dejó la casa destrozada y le robó a mi madre la tarjeta para personas de movilidad reducida (para estacionamiento) para usarla él", indica este amigo de Tejado sobre su presunto robo. "Va vacilando y dice que aparca gratis gracias a mi madre", añade.