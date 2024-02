Alessandro Lequio se enteró del nacimiento de su nieta Ana Sandra por la prensa

La pequeña Ana Sandra está cerca de cumplir su primer año de vida. Su llegada ha colmado de felicidad a su abuela, Ana Obregón, pero también ha desatado una guerra entre la actriz y presentadora y el abuelo de la niña, Alessandro Lecquio.

Y, en uno de los últimos capítulos de esta batalla de dimes y diretes y rumores que tienen que ver con la expareja y la hija del hijo que tuvieron en común, Aless, fallecido por cáncer, se ha dicho que el italiano se enteró del nacimiento de su nieta prácticamente por la prensa.

Ha sido Aurelio Manzano, colaborador de Fiesta, quien este fin de semana ha asegurado que, en una entrevista con Paloma Lago en la inauguración de un restaurante en Ibiza, acabaron teniendo una conversación de lo más jugosa.

Según el periodista, nadie en la familia de Ana Obregón supo, hasta un día antes de que saliera la portada de la revista ¡Hola! con la exclusiva, la llegada del bebé. Incluso Ana tuvo que llamar a sus allegados en las horas previas al lanzamiento de esta.

Extrañado, el tertuliano asegura que le preguntó a Paloma fuera de cámaras si esto verdaderamente era así, y la respuesta de esta fue: "Sí, esto es así, toda la familia se enteró así y Alessandro Lecquio también".

"Esto no cuadra con lo que nos ha contado Alessandro Lequio, que siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de todo lo que le ha sucedido", opinaba entonces Emma García.

"Hay una parte que sí me cuadra. Alessandro dijo una frase que cabe recordar, que él lo sabía casi todo, entonces, igual es verdad que él conocía la intención de Ana, porque Ana ha dicho que había un testamento hológrafo, que los dos tenían que estar ahí presentes, pero a lo mejor lo que Lecquio no sabía es que finalmente esto se había llevado a cabo, y, según Paloma Lago, él se habría enterado también de la misma manera. Es la versión de Paloma, ahora falta que Alessandro diga algo, que creo que no va a hablar… porque es un tema del que él no quiere comentar nada", reaccionó Manzano.