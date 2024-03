Joaquín Prat, indignado con el soldado que dice ser transgénero: "Puedo pensar cualquier cosa, menos que eres una mujer"

Francisco Javier, de 42 años y vecina de Carmona, en Sevilla, es una militar transgénero que asegura sentirse discriminada por no poder utilizar los vestuarios femeninos pese a que en su DNI se apunta que es una mujer.

Hace ocho meses, Francisco inició los trámites para cambiar de género siguiendo las normas contempladas en la Ley Trans, aprobada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2023.

Este miércoles, la militar ha visitado el plató de Vamos a ver, donde ha explicado que le gustan las mujeres y, por ello, es "lesbiana". Además, ha recalcado que no tiene intención de someterse a ninguna operación: "Me gusta mi cuerpo. Soy feliz con él y no pretendo cambiarlo".

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Joaquín Prat: "Puedo pensar que lo que quieres es poner encima de la mesa las aguas que hace la ley trans, que te quieres beneficiar de la discriminación positiva dentro de las Fuerzas Armadas... puedo pensar un montón de cosas. Todas, menos que eres una mujer".

"No me quito a la gente que nace sintiéndose mujer y viven atrapados en un cuerpo que no es el suyo o a la inversa. Todos esos años de aceptación de uno mismo por parte de la familia. Que tú llegues ahora y digas esto... a mí me llama la atención", ha agregado el presentador del matinal de Telecinco.

De la misma manera, el periodista ha preguntado al invitado: "En el gimnasio, ¿tú coincidirías conmigo en el vestuario masculino; o con mi pareja en el femenino?", a lo que Francisco ha respondido que "con tu pareja, posiblemente". "¡Por los cojones!", ha sentenciado el presentador del programa de Mediaset.

Asimismo, la militar ha señalado que tiene una hija que puede llamarle mamá o papá, "como ella prefiera". Finalmente, cabe destacar que, solo en Ceuta, 37 funcionarios han cambiado de género tras la entrada en vigor de la citada ley, pero todos ellos siguen manteniendo su nombre masculino y su vida previa.