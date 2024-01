Una soltera de 'First Dates' tiene un flechazo por el parecido de su cita con un famoso actor

Los parecidos razonables están a la orden del día en programas como First Dates, donde muchos solteros y solteras deciden probar suerte en el amor. Silvana e Iván han sido una de las parejas que han compartido esta semana una romántica cena en el programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro. Ella, muy fan de Cristiano Ronaldo, no ha podido evitar sacarle un parecido a su cita con el de un famoso actor español.

"Espero conocer algún día a una persona especial, porque yo soy especial y me lo merezco", ha comentado Silvana a cámara antes de conocer a su cita. Respecto a su aspecto físico, Silvana tiene claro que quiere a "una persona que se cuide, pero no quiero a un fitness".

Iván, por su parte, ha reconocido que no se ve "como el típico maduro, serio... No me siento representado por la edad que tengo", ha asegurado al equipo del programa.

El flechazo de Silvana, de 39 años, con Iván, de 46, fue instantáneo desde el principio. "Me ha recordado a Fernando Tejero, y él me gusta mucho. Lo he visto y me he puesto un poco nerviosa", ha confesado la soltera.

Para ella, el actor de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina le trae buenos recuerdos. "La primera vez que vine a España y pasaba esos momentos pensando en mi familia y me deprimía, veía la serie donde salía Fernando Tejero y me gustó muchísimo, era un personaje que me gustaba", ha rememorado.

Además del parecido físico con Tejero, a Silvana también le llamó la atención la voz de su cita. "Tiene esa voz suavecita y sexy", ha valorado.

La tranquilidad de su voz también se tradujo en una cita pausada y fluida, donde ambos solteros conectaron muy bien y finalmente decidieron darse una segunda oportunidad para seguir conociéndose. "Me agrada mucho, es una persona muy tranquila y me da ganas de conocerlo más", ha declarado Silvana.