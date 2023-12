Sofía Cristo revela el dineral que cobró Fran Rivera en '¡De Viernes!' por hablar de Eugenia Martínez de Irujo y de Isabel Pantoja

La DJ Sofía Cristo seguramente no tenga muy buena opinión del programa ¡De Viernes!, después de que ese espacio de Telecinco le diera voz a su hermano, Ángel Cristo Jr., que lanzó todo tipo de duras acusaciones contra la madre de ambos, Bárbara Rey, así como contra la propia Sofía Cristo.

Quizá por eso haya sido la colaboradora de Espejo Público (Antena 3) la que haya revelado el dinero que supuestamente habría cobrado el extorero por esa entrevista.

"Dicen que se llama la entrevista de los 150.000 pavos… No sé. Tienen un despliegue económico...", decía Sofía Cristo sobre lo que habría pagado ¡De Viernes! por un testimonio como el de Fran Rivera, que no dudó en hablar de su divorcio de Eugenia Martínez de Irujo, de quien dijo le "despellejó como padre", o de su mala relación con Isabel Pantoja, de la que dijo que "no es buena gente" o de hablar sobre las adicciones de su madre.

También fue en Espejo Público, programa de Antena 3, competencia de Telecinco, donde se reveló el dinero que pudo cobrar Ángel Cristo Jr, 100.000 euros según el espacio que presenta Susanna Griso.

¡De Viernes! llegó recientemente a la parrilla de Telecinco recientemente con la gran exclusiva de Ángel Cristo, que consiguió un 14% de cuota de pantalla y 1.202.000 espectadores.