Sergio Dalma, 'obligado' a llamar a su madre desde 'La Resistencia' para resolver una duda de Broncano

MOVISTAR PLUS+

Broncano recibió este lunes a Sergio Dalma en La Resistencia para que el cantante presentara (como hizo a finales de noviembre en El Hormiguero) su nuevo disco, Sonríe porque estás en la foto.

Se trata de su vigésimo segundo álbum y, tras más de tres décadas de carrera musical, Dalma ha decidido regresar con un trabajo lleno de sonidos pop ochenteros y pegadizos.

En un momento dado de la charla, el presentador le hizo una pregunta a su invitado que no se esperaba: "¿Naciste por cesárea o natural?". El artista, desconcertado, le contestó que creía que fue por la primera opción.

Sergio Dalma y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"¿Puedo llamar a mi madre y se lo pregunto? Es que no lo sé...", le dijo Dalma a Broncano, que le animó a hacerlo: "¿Vas a llamarla para ver cómo saliste de su cuerpo?", le preguntó el jienense a su invitado.

El cantante sacó su móvil para llamar a su madre, explicándole en catalán el motivo de su llamada desde La Resistencia. Con el manos libres puesto le preguntó: "¿Nací de parto natural o cesárea?".

La madre del cantante aclaró que fue de forma natural "y que muy rápido, salí como un cohete. Prometo que no lo sabía", añadió Dalma a la declaración de su madre, de la que se despidió agradeciéndole el dato para continuar con el programa.

¿Cómo es posible que sea la primera vez que la pregunta esta absurda de nacer por cesárea tenga una solución así de sencilla? Se llama a madre y que diga ella. Bravo, @SDalmaoficial pic.twitter.com/4tWrKkJCDo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 18, 2023

El artista también le desveló a Broncano su verdadero nombre: "No me llamo Sergio Dalma sino Josep Capdevila. En realidad pusimos Sergio en mi nombre artístico porque mi nombre completo es José Sergio Jacinto Salvador", explicó.

"Y Dalma viene del pueblo natal de mi padre, que es uno de Lérida que se llama Maldá, pero con la cara de bueno que tenía no me podía poner ese, y elegí Dalma", recordó el artista.

Se llama Sergio Dalma porque José Sergio Jacinto Salvador Dalma igual quedaba largo en las portadas de los discos.@SDalmaoficial pic.twitter.com/tmk9QunZr1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 18, 2023

Otra situación curiosa que vivió el invitado en La Resistencia fue cuando una chica del público se levantó para pedirle que le firmara el disco para su abuela.

Entre las carcajadas que surgieron ante la afirmación de Eva, Dalma señaló: "Me he levantado del sofá al ver a una chica joven que quería el disco firmado, pero no ¡es para su abuela!".

Broncano 'regañó' a la espectadora: "Esto es gravísimo, no te costaba nada decir otra cosa". Finalmente, Dalma firmó el disco y se lo entregó con una dedicatoria.

Creo que los invitados vienen aquí sabiendo que un poco de vacile cariñoso se pueden llevar, pero no que sea el público el que haga las faltadas. Perdónales, @SDalmaoficial pic.twitter.com/MIUUrG9Rgq — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 18, 2023

Tampoco pudo faltar una de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco. A lo que Dalma respondió: "Un millón de euros".