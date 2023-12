Un espectador de 'la Resistencia' le pide matrimonio a su pareja antes de que empiece el programa

MOVISTAR PLUS+

En La Resistencia todo puede pasar. Y se demostró este martes un espectador le pidió matrimonio a su pareja antes de que empezara la entrevista del programa del día.

Broncano se enteró cuando Sergio Bezos comentó: "Le han pedido matrimonio en el preshow", señaló el cómico, refiriéndose a la joven que estaba en la piscina de bolas.

"Le he dicho que sí", confesó ella, arrancando los aplausos del público que la rodeaba. Tras ver las imágenes, el presentador le preguntó sobre su relación de pareja.

La peña pidiendo matrimonio aquí. Se supone que tiene que ser algo bonito e inolvidable, ¿no?

¿Habrá gente pidiendo la mano también en un taller Aurgi, por ejemplo? pic.twitter.com/wDM8BBx08A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 12, 2023

"Llevamos juntos casi cuatro años", contestó, y añadió que le daba mucha vergüenza decir unas palabras a Pablo, su pareja. "Di lo que te salga, algo ligero", afirmó Broncano.

"Sé que tú lo está pasando mal, pero piensa en la gente de España", le animó el conductor del programa de Movistar Plus+. "Esto está siendo horrible, no me lo esperaba para nada", admitió ella entre risas.

"Va a durar el matrimonio...", señaló Bezos, a lo que la espectadora respondió: "Es mi futuro ex marido". Con las manos en la cabeza, sorprendido, Broncano dio comienzo al programa del día.