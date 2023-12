Estopa responde a Broncano sus preguntas clásicas de 'La Resistencia': "Las tenemos más que pensadas"

MOVISTAR PLUS+

Casi una semana después de visitar a Pablo Motos en El Hormiguero, los hermanos David y José Muñoz, Estopa, acudieron a La Resistencia para presentarle a Broncano el single El día que tú te marches.

Los cantantes le comentaron que se trataba de un tema que tiene muchas interpretaciones, pero que habla de la creación de las canciones: "La inspiración es lo que me da miedo que se marche", afirmó David.

"Aparentemente, puede parecer una canción ñoña, pero no lo es. Habla de una pérdida y de la dependencia a algo. El 90% del tiempo no estoy inspirado, sino atontado", añadió el artista.

El presentador del espacio de Movistar Plus+ no pudo evitar hacerles las preguntas clásicas del programa: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"Las tengo más que pensadas. No podemos decir la cantidad de dinero que tenemos, pero cada vez que Jose pestañea, son mil euros", afirmó David.

El cantante pasó a la siguiente pregunta: "No quiero fantasmear, pero una vez al día". Su hermano Jose señaló que "yo estuve 9 años sin follar, pero fue hacer la Comunión, y no he parado".