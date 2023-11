Sergio Dalma, en 'El Hormiguero': "Me puse bótox y a los dos días parecía Carmen de Mairena"

Pablo Motos recibió este lunes a Sergio Dalma en El Hormiguero, que presentó su nuevo disco, Sonríe porque estás en la foto, su vigésimo segundo álbum. Tras más de tres décadas de carrera musical, Dalma ha decidido regresar con un trabajo lleno de sonidos pop ochenteros y pegadizos.

"La mejor década de la música fue los 80, pero el nuevo álbum lo he grabado con algunos productores más jóvenes que mi hijo, por eso he querido recuperar esos ritmo ochenteros. Soy muy viejuno", afirmó el cantante.

El presentador quiso que Dalma recordara en el programa su experiencia con el bótox: "Me puse y, a los dos días, parecía Carmen de Mairena, no se me iba la hinchazón que me produjo", admitió.

"Es que hay un momento en la vida que no puedes ir contra natura", confesó Dalma. Entonces Motos también le contó su experiencia con el bótox: "Mi mujer me dijo que no hiciera nada, pero lo hice", comentó el presentador.

"Me dejaron chino. A mí me hizo efecto a las pocas horas", señaló el valenciano. "Comencé aquella temporada así, y el efecto me duró seis meses", añadió.

Dalma también explicó otra técnica que suele usar para 'rejuvenecer': "Te sacan sangre y luego te la pinchan por toda la cara. Te la dejan como un colador".