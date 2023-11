Tamara Falcó enseña su nueva casa en 'El Hormiguero': "Todos mis ahorros han ido para ella"

La tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero comenzó hablando del éxito de ventas de la novela de Juan del Val, Bocabesada, o de la Antena de Oro que había logrado Cristina Pardo.

Pero Pablo Motos recondujo la conversación hacia Tamara Falcó para que hablara de su nueva casa mientras ponían imágenes del vídeo que había hecho la revista AD.

"Es que no entramos en la casa hasta que terminaron porque, al final, todo tardó un poquito más y para el reportaje trabajaron unas 25 personas", explicó.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Todavía no hemos cocinado en la smart kitchen, es decir, una cocina lista, como el smart tv. Puedes cocinar, cortar… Es superchulo porque no se ve nada", comentó la madrileña. Eso sí, confesó que "para el reportaje no había hecho ni una tostada allí, pero ahora ya he cocinado mis cosas", admitió.

También destacó que "en la mesilla de noche de Íñigo sí puedes guardar cosas porque es más práctica. En la mía no. Es una réplica de la que tenía Coco Chanel y me hacía ilusión tenerla".

"Pero Íñigo me ha asignado un cajón de la suya", comentó la hija de Isabel Preysler. Para concluir su explicación, Falcó destacó que "todos mis ahorros han ido a esa casa y la verdad es que estoy supercontenta"