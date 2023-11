Nicki Nicole, a Pablo Motos: "Se te nota que has salido mucho de fiesta"

El Hormiguero concluyó la semana recibiendo a Nicki Nicole. La artista argentina presentó Enamórate, su nuevo tema, y su videoclip junto a Bad Gyal. Además, comentó con Pablo Motos sus conciertos por España previstos para 2024, el 21 de marzo en Madrid y el 22 en Barcelona.

"Ahora estoy más tranquila cuando voy de gira, pero es difícil estar en España y no salir de fiesta", admitió entre risas la artista, que miró al presentador y le dijo: "A ti se te nota que has salido mucho de fiesta".

El valenciano admitió que "ya no salgo nunca porque se me hace de día. Lo decidí un día que llegué a casa borracho junto al El Cigala y otro famoso más, pero yo era el que iba peor".

La invitada también recordó que "en un concierto me tatué mientras cantaba, me dolió mucho, pero tuve que disimular. Pero hubo gente que pensó que era mentira, pero no".

"Tengo muchos tatuajes por mi cuerpo, me arrepiento de uno de Goofy que tengo en el gemelo y uno rojo que me hice en el brazo porque me dio alergia", admitió.

Al final de la entrevista, la rapera sorprendió a los espectadores del programa de Antena 3 cuando afirmó que iba a cantar en directo, pero cambiando su registro: "Voy a cantar flamenco", explicó.