Pablo Motos recuerda en 'El Hormiguero' a la persona que le cambió la vida: "Yo era muy malo"

Tras la entrevista a Nicki Nicole este jueves en El Hormiguero, donde la argentina presentó Enamórate, su nuevo tema, y su videoclip junto a Bad Gyal, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se sentaron en la mesa junto al presentador para comentar las últimas noticias y también algunas situaciones personales.

Al final de la charla, el presentador quiso recordar junto a sus colaboradores y el público del programa de Antena 3 a la persona que, según él, le cambió la vida.

"A mí me cambió la vida un profesor. Yo era muy malo, un poco más que el tope de malo, horroroso. Hubo un docente que se dio cuenta de que lo que me pasaba es que era muy inquieto", recordó el valenciano.

"A mí nadie me hacía caso nunca, me ponían malas notas... pero llegó un profesor y me dijo cuando acabó la clase que quería conocerme y se venía a pasear conmigo por la tarde", añadió.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Motoso continuó contando que "me dijo que yo no era una persona 'estropeada' y llena de errores, sino que era un tío muy interesante para ese profesor".

"Me dijo que era listo y por qué no probaba a estudiar. Le hice caso, empecé a sacar buenas notas y vi que se me daba bien. Me di cuenta de que era mucho mejor tener a tus padres a favor que en contra. Ese profesor me cambió la vida", concluyó.

Sus compañeros de mesa también quisieron recordar los momentos que cambiaron sus vidas: "Cuando yo era pequeña era bastante tímida, pero llegó una niña nueva al colegio y me cambió", comentó Pardo.

"A mí me ha cambiado la vida Jesucristo, conocerle. Hubo una cosa que me hizo súper libre que fue entender la cruz. Supe y me sentí amada desde toda la eternidad y para toda la eternidad", señaló Falcó.

Roca, por su parte, comentó que fue "el día que alguien me dijo que me presentara a un casting. Eso me cambió la vida". Del Val afirmó que "uno fue conocer a Nuria y otro, la pandemia, que es cuando empecé a aparecer en las tertulias".