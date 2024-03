Sergio confiesa por qué no siguió conociendo a Marieta en 'La isla de las tentaciones': "Me gustabas porque eres guapa..."

Sergio fue el primer tentador en aparecer en el reencuentro entre Marieta y Álex en La isla de las tentaciones. El granadino fue quien hizo a la joven caer en la tentación y ser infiel a su pareja en el programa.

"Le tengo cariño, aprecio, es buena niña", explicó el chico sobre las cosas que le gustaron de Marieta. "Hubo actitudes que no me gustaron, como sus reacciones cuando llegaba de las hogueras", añadió.

El 'del tractor' miró a la chica directamente: "Me gustabas porque eres guapa, pero conocí tu persona y no tenemos nada que ver". Marieta, mientras tanto, estaba callada y expectante. "Esa es la diferencia entre un tío que le gusta y uno que no", señaló Álex, porque a él le interrumpía.

"Yo he tenido sentimientos por ti", aseguró la chica al tentador. "Había días que me veías bien y otros mal, pero yo he sido buena, te he hablado de mi vida y hemos estado a gusto", se defendió. Sergio estuvo de acuerdo, pero volvió a recalcar las actitudes que no le gustaron.

Finalmente, ambos afirmaron que no tuvieron relación después de La isla, algo que se pudo suponer dado que Marieta echó al tentador de la villa tras una discusión.