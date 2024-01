Álex se enfada por el comentario de Marieta en 'La isla de las tentaciones': "No se le levanta"

A pesar de que los espectadores de La isla de las tentaciones pudieron ver imágenes inéditas de la reacción de Álex a la infidelidad de Marieta, durante la noche del miércoles se pudo ver la hoguera íntegra del chico.

Los chicos y la presentadora, Sandra Barneda, quedaron sorprendidos con las imágenes de la infidelidad. "Qué asco", repetía dolido Álex, que echó a llorar al ver los besos de su novia con Sergio.

"Mi novio no va a caer en la tentación", aseguró Marieta en las imágenes. "Si no he hecho nada es porque no quiero", respondía Álex. Más tarde, escuchó un comentario de su novia que no le hizo ninguna gracia: "Mi novio aquí no folla, no se le levanta".

El ilicitano se justificó: "Ella sabía por qué me pasaba eso. Era un problema médico. Y me parece muy feo, la verdad". Intentó darle una explicación, poniendo por delante su virilidad: "Soy un hombre, claro que se me levanta".

A pesar de todo, el chico estaba más triste que enfadado por la infidelidad. Rompió a llorar y sus compañeros le abrazaron todos juntos. "En mi cabeza pienso que he sido el tío más parguela de España... teníamos el nombre de nuestros hijos y perros", concluyó apenado.