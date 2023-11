Santiago Sánchez, preso en Irán: "Cuando me visitaron de la embajada, no tenía nada y les dije que necesitaba un abrazo"

En enero de 2022, el español Santiago Sánchez se aventuró, en solitario, en una ruta solidaria en la que iba recogiendo basura, plásticos y plantando árboles. Un viaje cuyo objetivo era llegar a Qatar para disfrutar del Mundial de fútbol. Sin embargo, el 2 de octubre de 2022, el español entró en Irán y sus planes se truncaron.

En este momento, el país asiático se encontraba sumido en una gran oleada de protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por llevar mal colocado el velo. Así, cuando Santiago entró en Irán, su familia y sus amigos le perdieron la pista hasta que, el 25 de octubre, descubren que el español estaba encarcelado, acusado de espionaje.

Así, este viernes, Espejo Público ha mostrado la conversación que Lorena García ha podido mantener, en exclusiva, con Sánchez. Para ello, el matinal se ha trasladado a la vivienda de Jorge, íntimo amigo de Santiago: "Todo el mundo sabe que no es un espía, incluidos ellos también".

Por su parte, Santiago ha apuntado: "Dicen que soy un espía. Yo soy un turista, pero a día de hoy creo que es una trampa porque me recogió un chico iraní, con idea de hospedarme y tratarme como a un invitado, y me llevó directamente a la tumba de la chica que falleció. Hicimos unas fotos con mi teléfono y me dicen que tengo unas fotos donde se ve un edificio militar y que hace años pasé por un país que no se lleva muy bien con este... Me da miedo hasta decir el nombre".

"Mi fallo quizá fue fiarme de todo el mundo, quizá fue creerme invencible. Estoy preparado para lo peor y si tengo que estar aquí más tiempo, estaré. Cuando me hicieron la primera visita desde la embajada, yo no tenía absolutamente nada. No tenía ni calzoncillos ni desodorante ni cortaúñas... nada. Cuando me dijeron que qué necesitaba les dije que necesitaba un abrazo", ha agregado Santiago.

Pese a esto, el español no olvida que hay gente que está velando por él y porque se haga justicia: "Yo estoy viviendo un poco mejor gracias a mis amigos y familiares y gente que se ha enterado, que me ayudan con dinero, pues para esta misma llamada, que es muy cara porque es internacional, para comprar comida, para poner una lavadora y no tener que ducharme con la ropa..."

Por su parte, Jorge se ha emocionado durante la llamada, ante lo que Santiago ha explicado: "Es que hay mucho detrás. Hay mucho, mucho... Cuando me encerraron en la celda pequeña, metí la mano debajo del agua, rompí el cepillo de dientes y, con los resquicios, pensé en cortarme las venas. Por eso Coque se emociona, porque hay mucho detrás".

Finalmente, Jorge ha pedido que España no se olvide del caso de Santiago y ha reconocido que lo que más miedo le da es que su amigo "haga alguna tontería". Además, ha agradecido el trabajo del embajador, que hace todo lo que puede, pero "no es suficiente". También ha reconocido que Santiago pudo pecar de imprudente, "pero es inocente".