'Vamos a ver' habla, en exclusiva, con el español encarcelado en Irán: "Dicen que soy inocente, pero que guarde silencio"

Santiago Sánchez, un aventurero español, se disponía a disfrutar del Mundial de Qatar haciendo el camino a pie. Sin embargo, sus planes de truncaron cuando pasó por Irán donde, acusado de espionaje, fue encarcelado en una de las peores prisiones del país asiático.

Este lunes, Vamos a ver ha mostrado los audios que Santiago ha hecho llegar, en exclusiva, al matinal de Telecinco en los que explica cómo se siente: "Si alguien escucha este audio, es para decir o para pedir quién me puede ayudar".

"Siempre me decían que me callara, que todo iba bien, que las negociaciones políticas iban por buen camino y la última noticia que me dieron es que no... que tengo que aguantar un poco más", ha relatado Santiago desde la prisión de Teherán.

"Yo no sé las reglas porque no entiendo de esto, pero creo que ya está bien, ¿no? Dejo de comer porque sí, porque estoy triste, estoy cansado. Me dicen que soy inocente, que todo va bien, que guarde silencio y estoy cansado. Me dicen que si hablo puede ser peligroso", ha sentenciado, desesperado, Santiago Sánchez, que ha comenzado una huelga de hambre con el objetivo de que su situación se arregle cuanto antes.