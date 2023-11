La familia del menor que apuñaló a otros dos jóvenes, amenazada: "Te vamos a matar y vamos a incendiar tu casa"

El 7 de septiembre de 2023, un joven de 16 años apuñaló a otros dos menores de 14 y 16 años en plena calle, en Murcia. El 29 de septiembre, los padres del chico visitaron el plató de Vamos a ver y explicaron cómo sucedieron los hechos.

Tal como apuntaron los progenitores, su hijo estaba "totalmente desesperado" por el bullying que sufría desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, apuntaron que esto no justificaba el comportamiento del chico, que terminó estallando cuando le robaron su teléfono móvil.

Este viernes, el matinal se ha trasladado a la vivienda de los padres del joven para volver a hablar con la madre, quien ha denunciado que, pese a estar interno en un centro desde el pasado mes de septiembre, el menor sigue recibiendo amenazas por parte de las personas a las que agredió y su entorno.

"Un cáncer te salga, gordo de mierda, pezón mortadela", son algunos de los horribles comentarios que el joven recibe en sus redes sociales. Sin embargo, ahora, las amenazas se han trasladado a la familia del menor: "Cuando salga de la cama te voy a matar a ti, a tu padre, a tu madre, le voy a pegar fuego a tu casa. Mi familia lo ha pasado muy mal por culpa de tu hermano", fue el mensaje que recibió el hermano menor del joven.

Por su parte, la madre del menor asegura que su hijo pidió perdón por lo que había hecho y, pese a eso, las amenazas no cesan: "Me dijo 'a tu marido, los primos de mi mujer, le querían pegar una paliza para matarlo'". Sin embargo, la madre del menor lo tiene claro: "Aquí nací y aquí me voy a morir, pero si por el porvenir de mis hijos me tengo que ir, me voy. Ahora tengo que salir adelante poco a poco. Los que tienen que irse son los que no están aptos para vivir con las personas".

Asimismo, la madre del menor ha comentado cómo se encuentra su hijo en el centro de menores: "Lo tratan muy bien. Lo vemos una vez a la semana. Está más centrado, pero le han puesto un protocolo porque se quería morir. Tiene bajones porque no entiende por qué él está ahí y los otros fuera. Le pido a mi hijo grande que sea fuerte y me perdone, que lo quiero, que no se venga abajo y me perdone si no le he atendido bien. Perdóname, hijo mío, te quiero, sé fuerte. Te voy a querer toda la vida, hasta el día en que me muera".