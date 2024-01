Santiago Sánchez Cogedor: "Esto a mí no me ha cortado las alas, me las ha dado y algún día usaré esta experiencia para ayudar a otros"

La vida de Santiago Sánchez Cogedor ha vuelto a comenzar. Después de 15 meses en una prisión de Irán por visitar la tumba de Mahsa Amini, la mujer arrestada y torturada por la Policía islámica por no llevar puesto su hiyab, el español ha regresado a casa.

Este miércoles, Santiago ha visitado el plató de Espejo Público, siendo la primera entrevista que el español ha concedido en un plató de televisión: "Ese sufrimiento me lo quedo para mí y el día de mañana lo usaré para ayudar a los demás".

Así, Santiago se enteró de que iba a salir de la prisión solo una hora antes de que su liberación se hiciera efectiva. Sucedió en Nochevieja y gracias a la labor de la embajada española en Irán, que tomó todas las medidas posibles para que la estancia en prisión del joven fuera lo menos traumática y duradera posible. Además, la embajada le indicó que, durante su vuelo a España, Santiago no hablase con nadie y, sobre todo, que nadie le escuchara hablar en persa.

"Temían que, hasta el último momento, podrían hacer una jugada sabiendo que soy inocente", ha explicado Santiago desde el plató del matinal de Antena 3. De la misma manera, el español ha contado cómo era la celda en la que ha estado preso durante 15 meses.

"Estaba en una celda de un metro cuadrado, con la luz encendida y la radio puesta las 24 horas del día... Sin baño. Tenía que llamar a un micrófono y hacer mis necesidades allí mismo", ha apuntado Santiago que, además, ha recalcado: "Yo he sido un rehén, he estado ahí para algo. Esto ha sido una experiencia...".

Sin embargo, pese a la dureza de la prisión iraní, Santiago Sánchez lo tiene claro: "Esto a mí no me ha cortado las alas, me ha dado alas". Finalmente, el español ha recalcado que esta es una experiencia vital que no cambiaría por nada y se siente bien y orgulloso de la ayuda que ha podido prestar a otros reclusos durante el tiempo que ha estado en la cárcel.