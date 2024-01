Lorena Vázquez, sobre Anabel Pantoja: "Es una pandillera, empaña el éxito de su tía por su actitud"

El último concierto de Isabel Pantoja en Barcelona ha dado mucho que hablar. La tonadillera, acompañada de su sobrina, Anabel Pantoja, se encuentra en un gira con la que intentará saldar sus cuentas con Hacienda.

Así, este martes, Espejo Público ha emitido las imágenes de la llegada al aeropuerto de la 'sobrinísima', que no ha querido responder a ninguna de las preguntas de los compañeros de presa que estaban esperándola.

"Le hemos explicado 500.000 veces que va a tener compañeros de prensa siempre y que tiene que aprender a gestionarlo, tiene que aprender a controlar y no tener esos golpes de genio y de diva porque no le favorecen", ha señalado Laura Fa. Sin embargo, su compañera Lorena Vázquez ha ido un paso más allá asegurando que Anabel es una "pandillera".

Por su parte, Gema López ha comentado las palabras de Anabel Pantoja, quien aseguraba ante las cámaras que no tenía por qué dar ninguna explicación: "Ella piensa que por no estar trabajando en un programa de televisión, no tiene que responder a nada. Nadie está obligado a contestar, pero cuando tú eres un personaje público y cada cosa que haces en tu vida la retransmites a través de las redes sociales, da igual dónde trabajes, si en la tele o en tu casa. Eres un punto de interés y, por tanto, la prensa te va a preguntar y ser educada no cuesta nada".

"Además, en este caso, las preguntas no versaban sobre ella, sino sobre su tía, que estaba de actualidad. Los reporteros tenían derecho a formular sus preguntas y ella ni siquiera se lo permite. La reportera hace las preguntas de manera muy educada y Anabel ni siquiera la deja hablar. Lo único que se le dice es que es maleducada. En ese momento está teniendo una actitud maleducada. Lo que no puede ser es que, además de ser antipática, que lo es, agreda", ha señalado Lorena Vázquez que, además, ha recalcado que la explicación que dio Anabel a su comportamiento a través de las redes sociales "es mentira".

"Ella misma empaña el éxito de su tía por su actitud. Es una pandillera. Con los reporteros es siempre antipática", ha agregado Lorena Vázquez. Por su parte, Laura Fa se ha mostrado de acuerdo con su compañera de Mamarazzis asegurando que el concierto de Isabel Pantoja en Barcelona había salido perfectamente y es su sobrina quien lo "acaba ensuciando".