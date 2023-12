Salma no pasa por un buen momento en OT 2023. Fue nominada por el jurado en la Gala 3, emitida el pasado lunes, pero sus compañeros la salvaron en el último momento y se libró de quedar expuesta. Sin embargo, ese momento que debería haber sido alegre terminó siendo triste para la malagueña, pues se le quedaron grabadas las reacciones del público.

Denna, Violeta, Paul y Salma fueron los nominados por el jurado, pero el granadino fue elegido por los profesores para cruzar la pasarela. Entonces, llegó el momento de los triunfitos salvados, quienes, cada uno con una pizarra, eligieron uno a uno al concursante que querían que se salvara.

En ese momento fue Salma la seleccionada y quedó fuera de peligro, dejando a Denna y Violeta como nominadas. Pero la malagueña se percató de cómo actuaba el público presente en plató cuando decían su nombre.

Sois un asco. ¿Ya estáis contentos? Que vergüenza que después de todo lo que habéis dicho e inventado llegar a la gala y hacer esto sabiendo que es el único contacto que tienen con el exterior. Defendéis unos valores que ni vosotros tenéis #OTDirecto13D pic.twitter.com/Y18wMyflPA — hugo (@hugoakelarre) December 13, 2023

Así lo reveló al hablar con sus compañeros en la Academia. "Cuando ibais girando las pizarras y decíais Salma, la reacción de la gente se me clavaba que flipas...", recordó y se echó a llorar.

"Tener un día de feedback y que el feedback sea este...", lamentó, completamente derrumbada. "Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte, y cuando decían el mío... uff...". "Me encantaría que me diera igual, pero no me da igual", añadió.

Lo cierto es que ha habido algunos problemas entre los compañeros y, de hecho, Noemí Galera les dio un toque porque se percató de ciertas faltas de respeto entre ellos.

Las redes sociales estuvieron comentando la pasada semana lo apartado que estaba Paul y algunos usuarios destacaron que no le estaban integrando. Aun así, él mismo dijo que había estado más a su aire pero quería socializar con sus compañeros.

Además, otros señalaron a triunfitos como Juanjo, por lo mal que hablaba de Paul a sus espaldas, y a Naiara y Salma, por su forma de comportarse y dirigirse al resto. Y puede que este fuera el motivo por el que parte del público en plató reaccionó a la salvación de la malagueña.