Reparto de temas de la Gala 4 de 'OT 2023': Lola Índigo, Ed Sheeran, Nathy Peluso...

La Gala 3 de OT 2023 se saldó este lunes con la expulsión de Omar y la nominación de Violeta y Denna, tras un programa en el que todos los concursantes brillaron vocal e interpretativamente.

Pero este show ya queda atrás, pues los 14 participantes restantes ya se están preparando para la próxima entrega, con nuevas canciones individuales, en dúos y un trío.

Noemí Galera y Manu Guix han hecho el tradicional reparto de temas semanal:

1. Canción grupal

Sweet Caroline, de Neil Diamond.

2. Denna

Dragón, de Lola Índigo.

3. Violeta

Es por ti, de Juanes.

4. Bea

Peces de ciudad, de Joaquín Sabina y Pancho Varona.

5. Salma y Paul

Bad Habits, de Ed Sheeran.

6. Naiara y Ruslana

Salvaje, de Nathy Peluso.

7. Martin y Juanjo

God Only Knows, de The Beach Boys.

8. Cris y Álvaro Mayo

I Drove All Night, de Cyndi Lauper (versión de Roy Orbison)

9. Álex Márquez, Lucas y Chiara

Perreo bonito, de Carlos Sadness y La Bien Querida.