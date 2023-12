Noemí Galera abronca a los concursantes de 'OT' ante las graves faltas de respeto: "No lo voy a permitir"

Noemí Galera ha vuelto a dar un toque de atención a los concursantes de OT 2023. La directora de la Academia más famosa de España se ha hartado y ha reunido, una vez más, a los aspirantes a artistas para echarles la bronca por las continuas "faltas de respeto" que protagonizan.

"Esta es vuestra casa. Sois 15 y es difícil que 15 personas conecten a full. Lo entiendo, no voy a obligar a nadie a que quiera a los demás con los que comparte esta experiencia por obligación, pero lo que sí quiero es que os respetéis, que os habléis bien", empezó diciendo la televisiva.

Aunque reconoce que quizá sean "códigos" entre ellos, aseguró que no va a permitir estas faltas de respeto en la convivencia: "Yo puedo decirle a una amiga: 'eres una cerda'. Y alguien puede pensar: 'hostia, cómo te lo ha dicho'. Es un código que tengo con mi amiga. Lo tenemos las dos y nadie se ofende, pero tenéis que pensar que estáis expuestos. De la misma manera que damos ejemplo en según qué cosas, como en diversidad, en esto lo tenemos que dar también".

"A veces os veo y me tiráis para atrás absolutamente. Y me sabe muy mal, porque sé que no sois así, pero os tengo que avisar. Es mi obligación hacerlo", les ha dicho a los triunfitos.

"Si veo un grito, una falta de respeto, aunque de broma, si alguien pone mala cara… Si alguien se siente ofendido, entonces ya no es una broma. Si no es un código entre tú y yo, ya no lo es, ¿vale?", incidía la directora.

"Hablaos con respeto", les aconsejaba. "Vosotros, que estáis tan pendientes de las cámaras desde el minuto uno, con más motivo. No quiero que os queráis todos, ni que seáis amigos para siempre, porque eso surge. Pero os pido que os respetéis", concluyó.