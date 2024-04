Rodolfo Sancho se rompe ante los abogados de Edwin Arrieta: "Ha acabado con un abrazo"

El tribunal de Samui (sur de Tailandia), donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, celebra este jueves la última sesión de la semana con el testimonio de policías responsables de la investigación.

A la sesión de este miércoles asistieron de nuevo el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, y su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, quienes entraron en la corte sin hacer declaraciones.

Precisamente el intérprete había sido noticia por su actitud ante la prensa a la llegada al juicio, cuando pidió "respeto" a los medios de comunicación durante su asistencia al proceso.

"Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", dijo Sancho a los medios de comunicación que aguardan a las puertas del tribunal provincial de la isla de Samui (sur de Tailandia), donde se celebra el juicio desde este martes y hasta el 3 de mayo.

En TardeAR, Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Edwin Arrieta, aseguró que habían mantenido una conversación con Rodolfo Sancho.

"Entiendo su postura, su comportamiento, aprovecho para decir que él sí ha hablado con nosotros", señaló sobre el actor, que, en un momento, se vino abajo.

Fue una conversación cuyo contenido quiere dejar "en la esfera íntima" por "respeto" a Rodolfo pero sí contó que ha acabado "con un abrazo". "Le hemos dado un abrazo y que lamento profundamente cómo todo esto está afectando a este padre", señaló.

"Ha venido a saludarnos y a transmitirnos su pesar por la víctima y por toda la situación. Ha sido un detalle muy humano que agradecemos. Está pasando el peor momento de su vida", detalló la abogada, visiblemente tocada por lo que acababa de suceder.