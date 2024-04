El reencuentro entre Carmen Borrego y Gustavo 'el chófer' después de la tensión por que no le mencionara en 'Supervivientes'

TardeAR ha comenzado su emisión de este viernes enfocando a Gustavo en un bar, en el que había estado hasta el inicio del programa tomando una bebida junto a Carmen Borrego.

Después de semanas del que fuera chófer de María Teresa Campos expresando su pesar por el distanciamiento tanto con Terelu como con Borrego, quien no le había mencionado en todo su transcurso como participante de Supervivientes, parece que el exconcursante de GH VIP se ha reconciliado con la pequeña de las Campos.

Y en esa conversación con ella en un bar, Borrego le ha contado cómo está en cuanto a la entrevista de su hijo José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo.

Más tarde, Gustavo ha visitado TardeAR. De hecho, el chófer ha contado que a Carmen Borrego "le ha parecido bien" que él vaya a contar lo que han hablado.

"De lo que me ha dicho me quedo con el titular sobre su hijo de José María: 'Sigo dolida, sigo sufriendo, pero él se ha equivocado en sus declaraciones, pero no ha matado a nadie'", ha lanzado el exconcursante de GH VIP 8.

"Está ahora mismo abierta a una reconciliación, porque insiste en que es su hijo y siempre le va a perdonar, pero por ahora yo la veo lejana", ha expresado Gustavo.