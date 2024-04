La decepción de José María Almoguera con su tía, Terelu Campos

Las espadas están en alto en el clan Campos después de la exclusiva que José María, el hijo de Carmen Borrego, concedió a la revista Semana dejando al descubierto la verdad sobre la mala relación con su madre.

Diversas fuentes explican que José María no entiende la cacería mediática de la que es víctima. Cree que se ha activado una maquinaria destructiva con el único objetivo de seguir protegiendo a las gallinas de los huevos de oro. No está de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo sobre la controvertida estrevista y entiende que su madre debería haber prohibido a Terelu y demás acólitos hacer declaraciones incendiarias en su contra.

No es de extrañar, pues la expresentadora se está recorriendo los platós haciendo lo que juro no hacer: hablar sobre las intimidades más escandalosas de su querida familia. Lo último ha sido recurrir a su madre, María Teresa Campos, para denunciar que José María no se hubiera atrevido a hacer semejantes declaraciones ante ella. Unas palabras que han encolerizado al hijo de Borrego, que no solo ha respetado la memoria de su abuela difunta, sino que nunca ha utilizado su nombre para tener más repercusión o credibilidad.

Queda mucho por contar en esta historia en la que los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos. Paola también calla más de lo que debería para proteger a una familia que, desde el primer momento, la consideró poco o nada recomendable por cuestiones que no conviene explicar. O tal parece a tenor del continuo señalamiento que las hermanas Campos hacen entre bambalinas. El silencio les favorece.