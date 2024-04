Gema Fernández ha revelado más información sobre José María Almoguera y Paola Olmedo este jueves en Así es la vida, la cual ha dado más detalles de la relación de la pareja con Carmen Borrego.

Y es que a raíz de que Luis Pliego, director de Lecturas, revelara que José María le llamó para confirmar si su madre había intentado frenar la exclusiva de que iba a ser abuela, la colaboradora de Así es la vida ha expresado que se le "cae en cascada todo lo que han dicho" José María y Paola sobre aquella publicación.

A raíz de esto, la periodista ha querido lanzar una información inédita: "Me he puesto en contacto con la prensa que siguió a Carmen Borrego cuando fue a conocer a su nieto por primera vez [...] Me cuentan que ella entró y salió del garaje de su casa para evitar a la prensa, por eso podría haber llevado a algún paparrazi, pero sin conocimiento de ello".

Asimismo, Gema Fernández ha dado más detalles de esa conversación con los paparazzis: "Paola se acercó a la prensa y les dijo: 'Nunca vais a hacer una foto de Carmen con su nieto'".

"Ellos llevan mucho tiempo con esa inquina frente a Carmen y teniendo muchas ganas de hacer lo que han hecho", ha expresado la colaboradora de Así es la vida.

Así, la colaboradora ha lanzado: "Defiendo que se ha hecho con premeditación y alevosía y aprovechando que su madre estaba aislada en una isla".