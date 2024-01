Recibe una brutal paliza por cuatro euros en O Porriño, Pontevedra: "Llévate lo que quieras, pero déjame vivir"

Los robos y los atracos son uno de los temas más tratados por los medios de comunicación. Este lunes, En boca de todos ha podido hablar con Carmen, una mujer de 60 años que reside en O Porriño, Pontevedra.

Carmen llegaba de hacer la compra y caminaba tranquilamente por la calle cuando, de pronto, un hombre con la cara cubierta la empujó por un terraplén. Al caer, la golpeó y la intentó ahogar en el río, lo que provocó que la mujer perdiera el conocimiento.

En este momento, el ladrón aprovechó para llevarse el bolso de Carmen, donde llevaba la cartera y el móvil... Todo por cuatro euros. Tras la paliza, la mujer fue encontrada por un ciudadano que pasaba por la zona y llamó a la ambulancia para trasladarla al hospital de Vigo, donde ha pasado dos días en cuidados intensivos.

"Estoy abatida, siento una impotencia muy grande por lo que me pasó", ha asegurado Carmen en el matinal de Cuatro donde, además, ha confesado que intentó que el agresor parase sus ataques, pero él no cesaba. Pensó que no iba a sobrevivir: "Pensaba 'llévate lo que quieras, pero déjame vivir'".

Asimismo, pese a que Carmen intentó destapar la cara del agresor, no logró quitarle la mascarilla quirúrgica que le cubría el rostro.