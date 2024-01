La reacción inédita de Álex a la infidelidad de Marieta en 'La isla de las tentaciones': "Ahora se va a jo..."

Marieta fue la primera participante de la séptima edición de La isla de las tentaciones en ser infiel a su pareja, Álex, en la villa. La joven cayó en la tentación con Sergio, el tentador que más le atraía físicamente.

"Vimos el momento en el que Álex se enfrentó a las imágenes, pero el programa se cortó", recordó Sandra Barneda sobre el último programa emitido. La presentadora proyectó las imágenes inéditas de la reacción de Álex.

"No me jodas, he dado mi vida por esa tía", afirmaba mientras veía el acercamiento de su novia con el tentador. Cuando vio el beso entre ambos, se desahogó con insultos y se levantó de su silla. "Tengo una rabia dentro...", le explicó a Barneda.

El joven estaba seguro de que, a pesar de todo, Marieta preferiría irse con él en la hoguera final. "Esto no iba a romperlo nadie, era mágico", entonó irónicamente remedando a su novia.

"Estoy muerto", confesó sobre sus sentimientos en ese momento. "Yo me iría ya, pero ahora se va a joder", amenazó así a la joven. De esta forma, se espera que Álex también caiga en la tentación con Gabriela, la tentadora con la que más acercamientos ha tenido.