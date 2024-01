Álex rompe en llanto en 'La isla de las tentaciones' tras descubrir la infidelidad de Marieta con Sergio: "Por eso quería venir"

La séptima edición de La isla de las tentaciones está siendo una montaña rusa de emociones. Los primeros engaños y dramas han comenzado a aparecer y, con ello, las reacciones de los participantes, que en muchos casos no pueden evitar romper en lágrimas. Prueba de ello ha sido Álex, quien ha descubierto cómo su novia, Marieta, acaba cayendo en la tentación con Sergio.

La joven y el soltero ya han tenido varios acercamientos, pero este último ha sido el que ha desmoronado por completo al Valenciano en la hoguera. Como así ha podido ver el joven en las imágenes, su pareja y Sergio se encontraban "demasiado cerca" el uno del otro.

Aunque el punto en el que comenzó a brillar La luz de la tentación, fue cuando los dos comenzaban a verse en los baños de la piscina. "A esta tía yo no la conozco. ¿Todo lo que he hecho por estar con ella? Es que no. Puedo entender que estés dolida por mis imágenes, pero decir que si está enamorado… Estoy roto", aseguró Alex al ver el comportamiento de su pareja.

Como así explicó muy emocionado, lo que más le impactó fue la manera en la que Marieta "se había dejado querer" hasta el punto de que ella le estaba "tentándolo a él": "No se han besado, de momento, porque ella no ha querido. Estoy flipando. ¡Ya sé por qué quería venir aquí! ¡Nos ha jodío! He cambiado toda mi vida por ella".

Así, llevándose las manos a la cabeza, la tensión llegó a tal puto que no pudo evitar romper en lágrimas mientras hablaba nervioso. Sus compañeros intentaron consolarle, pero poco podían hacer ya. "Me hubiera quedado en mi casa sin darme cuenta de cómo es. Pero con ella. Vaya tela", decía presa del llanto.

El momento final fue el más duro para Alex, pues vio como finalmente su pareja y Sergio se fundían en un beso. Unas imágenes que supusieron la gota que colmó el vaso. Estallando de la rabia, no dudó en levantarse de su sitio en la hoguera como punto de inflexión.