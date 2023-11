Quién es Paul, el concursante de 'OT 2023' que cantó en la boda del 'streamer' español Illojuan

Natural de Armilla, en Granada, como Rosa López, Paul nació el 14 de diciembre de 2002 y, actualmente, cursa estudios relacionados con el mundo audiovisual. Ahora es uno de los nuevos concursantes de OT 2023. Por ello, no es de extrañar que dos de sus aficiones sean los videojuegos y el cine.

En lo que respecta a su estilo musical preferido, Paul es un gran fan del hip hop y el reguetón, aunque su cantante favorita es Rosalía y su canción, The Heart Part 5, de Kendrick Lamar.

Así fue la primera actuación de Paul en 'OT 2023'

Sin embargo, Paul no descubrió su gran pasión por el rap hasta que un verano, al no poder cantar, apostó por el rap. Así, en la gala 0 del OT 2023, Paul sorprendió tanto al público como al jurado con su interpretación de Way down we go, de Kaleo, lo que le valió para conseguir uno de los cuatro pases directos otorgados por los profesores de la Academia.

Finalmente, cabe destacar que, en los últimos días, las redes sociales se han hecho eco de la reacción del famoso 'streamer' español Illojuan al descubrir que Paul había sido el joven que cantó en su boda con Masi, presentadora de las posgalas del concurso musical.