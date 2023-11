¿Qué hay que hacer para ir a ver 'La Resistencia' con David Broncano en directo?

La Resistencia es uno de los programas de más éxito de Movistar Plus+ y uno de sus puntos fuertes es que tiene público en directo en el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba el programa.

Las 600 butacas del nuevo teatro (abandonaron el anterior, el Arlequín, que tenía 350) se llenan cada noche para ver a David Broncano, Jorge Ponce, Grison, Ricardo Castella y a los invitados que entrevistan.

Además, poco a poco ha ido cobrando un mayor protagonismo con los regalos que le dan al presentador, el espectador que está en la piscina de bolas de protagonista o las intervenciones espontáneas.

La interacción con el público en 'La Resistencia'

Incluso algunos se han ido con premios en metálico, como las veces que Ernesto Sevilla le ha dado a un espectador el dinero en efectivo que llevaba en la cartera ese día o el Bizum que le ha hecho el propio Broncano.

Ernesto Sevilla, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Proceso y requisitos para asistir como público

Lo primero que anuncian en la web del programa es que asistir a La Resistencia es gratis, pero hay que cumplir una serie de condiciones para entrar en el teatro.

Todos deben ser mayores de 18 años, por lo que tienen que rellenar un formulario y "todos los datos deben ser verídicos, tantos los tuyos, el titular, como los de tus acompañantes", piden desde el espacio de Movistar Plus+.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Además, advierten que si no están todos los datos completos, no pueden gestionar la reserva. La grabación la realizan de lunes a jueves, los días de emisión.

El público tiene que acudir al Teatro Príncipe Gran Vía (c/ Tres Cruces 8, Madrid – Metro Gran Vía) y la citación es a partir de las 17:20 horas, mientras que la finalización de la grabación se estima sobre las 21:00 horas.

Los festivos nacionales no hay grabaciones, por lo que, en el cuestionario, tienen que desplegar el calendario para seleccionar la fecha que quieren ir. Pueden escoger hasta un máximo de 2 días y, si algún día ya está completo, no les dejará seleccionarlo.

Feid y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Señalan que las fechas se actualizan de manera automática, en función del aforo confirmado, y trabajan con una antelación máxima de dos semanas aproximadamente: "Por mucho que les des al F5 no saldrán más días", advierten.

Además, elegir una fecha no quiere decir que tengan una plaza asignada, ya que el equipo debe de ponerse en contacto con los solicitantes vía correo electrónico para gestionar su solicitud.

Cuestionario de 'La Resistencia'. EL TERRAT

"Contestamos todas las solicitudes registradas, pero debes tener paciencia, el sistema no es automático, trabajamos de lunes a jueves. No somos una IA, somos personas detrás de una pantalla. Si no te llega la invitación, revisa tu carpeta de spam", afirman.

Otro detalle que advierten es que si la persona que solicita acudir al programa ha ido en los últimos meses, denegarán su solicitud: "Por favor, sé buena persona y selecciona solo los días que realmente puedas venir. Si no lo haces así, privas a otras personas a tener oportunidad de venir a vernos", aseguran.