Qué dice la letra de 'Huricane' la canción de Israel para Eurovisión que el público quiere vetar del festival

Israel empezó con mal pie la elección de su canción para Eurovisión 2024. Y es que la letra de la canción 'October rain', que fue inicialmente la elegida para representar a Israel en el festival, tuvo que ser retirada por su alto contenido político (hacía referencia a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre).

Ahora bien, el cambio por 'Hurricane' de Eden Golan, no ha evitado que el movimiento que quiere expulsar a Israel del Festival de Eurovisión 2024 se haya frenado. Todo lo contrario. ¿El motivo? No es ya la letra de la canción de Israel, sino el papel del país hebreo en la guerra de Gaza.

Eden Golan, la artista que lucha contra el boicot

Eden Golan es una joven israelí bastante conocida en su país. No es una extraña de los concursos musicales. Ha participado en Eurovisión Junior 2015 y en La Voz Kids de Rusia en 2018. Ahora, en Eurovisión, busca mover los corazones con su canción 'Hurricane', una emotiva balada que ha estado bien posicionada según las casas de apuestas.

Sin embargo, dejando de lado lo musical, Eden Golan tiene que hacer frente a numerosos desafíos en esta edición del festival. Y el principal y más importante de todos, no es ganar, sino evitar ser expulsada tal y como sucedió con Rusia tras invadir Ucrania.

El significado de la letra de 'Hurricane'

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

Livin' in a fantasy

Ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers

Life is no game, but it's ours

While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind

Holdin' on in this mysterious ride

Dancin' in the storm, I got nothin' to hide

Take it all and leave the world behind

Baby, promise me you'll hold me again

I'm still broken from this hurricane

This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות

רק תפילות

אפילו אם קשה לראות

תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן