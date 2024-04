Si hay un tema que está centrando todas las polémicas de Eurovisión 2024, ese es la participación de Israel en el festival mientras está inmersa en una guerra en la franja de Gaza. Por ello, Eden Golan, la representante del país hebreo, es muy consciente de lo que vivirá en Malmö (Suecia), pero lo defiende como "una misión".

"No está siendo fácil, pero he decidido no acercarme demasiado a las noticias", señala la cantante en una entrevista con el periódico Israel Hayom. "Es extraño para mí que, mientras estoy pasando por todo lo que estoy pasando, haya rehenes en Gaza, y quién sabe lo que están pasando allí. Creo que mi participación es parte de una misión muy importante para el país, y a nivel personal es algo que me ayuda a superar todo este proceso".

La artista, que fue elegida mediante votación pública en un programa de televisión, defiende que "no había ninguna razón" para descalificar a Israel, después de que rechazaran sus dos primeras canciones por los mensajes políticos que incluían: "Si nos hubieran descalificado, habría dicho mucho sobre los organizadores". Finalmente, se presenta con el tema Hurricane.

"No sé qué esperar, pero también me estoy preparando para las cosas malas que sucederán, incluso para lo peor", asegura Eden Golan, que viajará a la ciudad sueca este 28 de abril para comenzar a preparar la propuesta sobre el escenario de cara a mediados de mayo, cuando se celebre Eurovisión 2024.

"Habrá mayor seguridad este año y confío en que manejen todo lo relacionado con la seguridad y las protestas. Creo que nos protegerán y no nos dejarán ir a lugares donde haya peligro", opina la cantante.

"Sin duda, habrá protestas y voces en nuestra contra, más que nunca, pero tengo la presión de la competición, así que estoy intentando dejar eso a un lado", reflexiona. "Todo en la vida tiene un precio. Quería Eurovisión y ese es el precio de representar al país. Ha habido otras cosas en mi vida por las que pagué un alto precio, como no tener una infancia normal, pero si ese es el precio, lo haré de todo corazón".

La artista, que asegura estar preparada para las "entrevistas complejas" que le harán con preguntas sobre la guerra, revela que no ha hecho el servicio militar obligatorio por Eurovisión: "Me presentaré para mi primera convocatoria. En el primer año como residente que regresa no te llaman, pero este año pasó y me convocaron y mi reclutamiento fue pospuesto debido a Eurovisión. Hacer el servicio militar es una misión".